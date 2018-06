Migranti. Garante. Negli hotspot carenze igienico-sanitarie. Rimpatri. Polsi legati per ore

Agenpress – Se nel 2017 si è assistito ad un calo degli arrivi sulle coste italiane e a una corrispondente diminuzione degli ingressi negli hotspot, d’altra parte si è registrata una crescita del numero delle persone transitate nei centri di trattenimento (+36 %), del numero dei centri stessi e delle persone rimpatriate in maniera forzata con scorta internazionale (+ 25%).

Lo ha detto nella relazione annuale al Parlamento del garante nazionale dei detenuti Mario Palma, consegnata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e presentata oggi alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

“Va purtroppo rilevato -che le rinnovate espressioni di impegno per il rispetto dei diritti fondamentali sono rimaste dichiarazioni di principio, cui non hanno fatto seguito il miglioramento della vivibilità e una nuova organizzazione delle strutture. Scadenti condizioni materiali e igieniche, assenza di attività, mancata apertura dei centri alla società civile, scarsa trasparenza, assenza di una procedura di reclamo in caso di violazioni dei diritti sono solo alcuni dei nodi critici”, è la denuncia di Mauro Palma che parla di “possibili gravi ripercussioni sui diritti fondamentali delle persone straniere”. Così come critico è il tempo di permanenza delle persone negli hotspot che non dovrebbe superare le 48 ore e che invece va ben oltre.

Sono state monitorate 16 operazioni di rimpatrio forzato, di cui 13 voli charter verso la Tunisia e tre verso la Nigeria. Lo staff del garante, presente sugli aerei, ha stigmatizzato l’adozione di alcune prassi: migranti con i polsi legati da fascette per ore anche in assenza di comportamenti a rischio, nessun avviso per tempo della partenza, nessun avviso ai familiari e lunghe attese in piedi. Il garante, nella sua relazione, esprime grosse perplessità “sull’opportunità di organizzare voli di rimpatrio forzato verso Paesi come l’Egitto e la Nigeria, che non hanno istituito un meccanismo nazionale di prevenzione della tortura”.