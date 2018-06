Stadio Roma. Oggi Raggi in Procura. “Verificheremo se andare avanti con il progetto”

Agenpress – Virginia Raggi, sarà sentita oggi in procura a Roma nell’ambito dell’indagine sul nuovo stadio della Roma. In base a quanto si apprende Raggi verrà ascoltata come testimone e non è escluso che i pm gli possano rivolgere domande relative all’iter del progetto per la struttura che dovrebbe sorgere a Tor Di Valle.

L’audizione della sindaca era già stata fissata da alcuni giorni. In base a quanto si apprende, l’atto istruttorio riguarderà principalmente la figura di Luca Lanzalone che ha svolto per il Campidoglio il ruolo di consulente nella trattativa con il gruppo Parnasi per la modifica del progetto stadio.

“Per maggior sicurezza dei cittadini, dell’amministrazione e della Roma avvieremo immediatamente una verifica. Se questa verifica darà esito positivo, si potrà continuare. Per tutto il resto, confidiamo nella magistratura. Noi vorremo proseguire con questo progetto nel solco della legalità, e questa verifica è una ulteriore garanzia”, ha detto la sindaca al termine dell’incontro con il dg della As Roma Mauro Baldissoni in Campidoglio.