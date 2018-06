Al Varese Pride scritte ingiuriose verso la manifestazione

Agenpress. Cartelli “la legge naturale vi condanna all’estinzione” sono stati affissi nottetempo contro il Varese Pride, la manifestazione dell’orgoglio LGBTI+ che si terrà in centro città oggi a partire dalle 17:30, da parte dei DORA, la comunità militante dei dodici raggi di ispirazione neonazista.

“I cartelli non ci intimoriscono: sfileremo orgogliosi come ogni anno per le vie del centro cittadino e invitiamo tutti i cittadini che condividono gli ideali di libertà e avanzamento dei diritti a scendere in piazza con noi oggi” – dichiara il presidente di Arcigay Varese Giovanni Boschini.