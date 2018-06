Agenpress. “Mi permetto di dare un consiglio non richiesto al sindaco di Roma Virginia Raggi, dal momento che la vedo in lievissima difficoltà: fossi in lei, mi preoccuperei più di contrastare i disonesti presenti in modo diffuso all’interno del Movimento Cinque Stelle, e meno di fare la guerra alla memoria di un politico onesto e perbene come Giorgio Almirante” è quanto dichiarato dalla Senatrice di Fratelli D’Italia Daniela Santanchè.