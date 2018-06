Migranti. Card. Bassetti: “Non lasciare in balia delle onde chi è affamato di pane e giustizia”

Agenpress. “La santità non riguarda solo lo spirito, ma anche i piedi, per andare verso i fratelli, e le mani, per condividere con loro. Le Beatitudini evangeliche insegnino a noi e al nostro mondo a non diffidare o lasciare in balìa delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia; ci portino a non vivere del superfluo, a spenderci per la promozione di tutti, a chinarci con compassione sui più deboli. Senza la comoda illusione che, dalla ricca tavola di pochi, possa “piovere” automaticamente il benessere per tutti”.

E’ quanto dichiara il Cardinale Bassetti, presidente della Cei, dopo le parole pronunciate ieri dal Papa durante l’udienza ai Maestri del Lavoro.

Il porporato invoca dunque la risposta europea al fenomeno ma all’Italia ricorda l’imperativo dell’accoglienza, promettendo in primis il contributo delle comunità cristiane. “L’Italia, che davanti all’emergenza ha saputo scrivere pagine generose e solidali, non può essere lasciata sola ad affrontare eventi così complessi e drammatici. Proprio perché crediamo nell’Europa, non ci stanchiamo di alzare la voce perché questa sfida sia assunta con responsabilità da tutti. Assicuro che le comunità cristiane, forti della loro ‘origine mediterranea’, non mancheranno di offrire – accanto all’accoglienza – un contributo di pensiero in ordine all’elaborazione di una prospettiva di una pacifica convivenza nel Mediterraneo”.