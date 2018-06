Papa: sfruttare le donne è peccato contro Dio

Agenpress. Una preghiera “per le donne scartate, per le donne usate, per le ragazze che devono vendere la propria dignità per avere un posto di lavoro”. Questa l’esortazione del Papa alla Messa mattutina a Casa Santa Marta: “chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio” e “chiunque ripudia la propria moglie la espone all’adulterio”.

“Nei programmi televisivi, nelle riviste, nei giornali – dice il Papa – si fanno vedere le donne come un oggetto del desiderio, di uso”, come in un “supermarket”. La donna, magari per vendere una certa qualità “di pomodori”, diventa appunto un oggetto, “umiliata, senza vestiti”, facendo sì che cada l’insegnamento di Gesù che la “dignificò”. E, aggiunge, non bisogna poi andare “tanto lontano”: succede anche “qui, dove noi abitiamo”, negli “uffici”, nelle “ditte”, le donne “oggetto di quella filosofia usa e getta”, come “materiale di scarto”, in cui non sembra nemmeno siano “persone”.