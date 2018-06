Stadio Roma: Marrocco (FI), dove passa M5S non cresce più l’erba

Agenpress. “Dove passa il M5S non cresce più l’erba. Non ci riferiamo alle pecore usate dal sindaco Raggi come tosaerba nella Capitale, ma al fatto che dove ci sono i grillini non si realizza mai niente di buono e di concreto: non si fanno nuove opere pubbliche ma non si fa neppure la manutenzione di quelle già esistenti.

E’ l’immobilismo al potere, condito da superficialità, incompetenza e moralismo ipocrita, come dimostra la vicenda del nuovo stadio”.

Lo afferma la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco, eletta nel Lazio.