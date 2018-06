Un anziano su sei è vittima di abuso

Agenpress. Un dramma di cui si parla poco, sottovalutato e sottostimato, ma tristemente in crescita. In questo contesto, già nel 2006, l’Organizzazione Mondiale della Sanità istituisce la “Giornata mondiale dell’anziano vittima di abusi”, che da allora è celebrata ogni 15 giugno. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i governi a prendere provvedimenti per affrontare un problema che sta raggiungendo cifre preoccupanti, soprattutto considerando che il numero degli over 60 dovrebbe raddoppiare nel 2050.

Un recente studio promosso dall’Oms e pubblicato su “The Lancet Global Health” mette in evidenza che quasi il 16% delle persone di età superiore ai 60 anni ha subito un abuso: psicologico (11,6%), finanziario (6,8%), trascuratezza (4,2% ), fisico (2,6%). La ricerca si basa su 52 studi in 28 Paesi di diverse regioni, tra cui 12 a basso e medio reddito.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che in Europa almeno 10.000 persone siano quotidianamente vittime di violenza nella terza età e che, ogni anno, circa 8.000 anziani muoiano per le conseguenze di tali atti.

Il progressivo invecchiamento della popolazione e l’aumento del numero di anni trascorsi in una condizione di dipendenza, ma soprattutto la riduzione dell’ampiezza e della forza delle reti familiari, accentuata dalla crisi economica, sono tutti fattori che incrementano la fragilità degli anziani.