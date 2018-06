Il commosso omaggio di Silvio Berlusconi al piccolo Francesco, morto per salvare il fratellino

Agnepress – “Non credo possa esistere nella vita umana un dolore più profondo” scrive Silvio Berlusconi rivolgendosi ai genitori, sul quotidiano Il Giornale, a proposito del bambino morto l’altro ieri in nell’incendio della propria casa a Messina, per cercare di salvare il fratello dal rogo.

“A loro posso dire solo una cosa: di essere fieri di aver avuto un figlio come Francesco, dell’educazione che gli hanno dato, dei valori che hanno saputo trasmettergli. Questo non lenirà il dolore del papà e della mamma, ma devono sapere che Francesco non è morto invano, anche se non è riuscito a salvare il fratello: il suo sacrificio ricorda a tutti noi, in qualsiasi età della vita, che esistono valori e sentimenti profondi, irrinunciabili, assoluti, che proprio per questo vanno al di là della vita stessa. In una società che ci appare dominata dall’egoismo, dall’indifferenza, dalla disonestà, dalla sopraffazione, un gesto di un bambino ci dimostra che esiste un’altra Italia, fatta di generosità, di solidarietà, di coraggio, di spirito di sacrificio, e soprattutto amore”.