Migranti, Maullu (FI): “Problema non è più soltanto italiano”

Agenpress. “Nelle ultime settimane, con la chiusura dei porti nazionali e la fermezza dimostrata dal governo, quella dell’immigrazione è diventata una sfida di livello europeo, non più soltanto italiana, e l’arrivo della Aquarius a Valencia lo conferma in modo definitivo. Ogni Stato, da questo momento in avanti, dovrà contribuire in prima persona allo sforzo per difendere le frontiere comuni, come è giusto che sia.

Francia e Spagna hanno finalmente iniziato ad accogliere, e ci aspettiamo che gli altri Paesi possano seguire il loro esempio sin da subito, il prima possibile. La dimensione del problema è europea, per cui dovrà essere risolto innanzitutto in Europa, a livello comunitario, con l’aiuto di tutti”.