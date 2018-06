Renzi: “Salvini ha fatto il bullo con 629 rifugiati”

Agenpress. “Salvini ha fatto il bullo con 629 rifugiati, dei poveri disgraziati. Ma non cambia nulla – ha detto ancora l’ex premier – è una colossale operazione successo dal punto di vista mediatico: tanto di cappello, Salvini è stato come un bravissimo regista che ha fatto uno spot”.

Si può essere d’accordo sull’aiutarli a casa loro, sull’investire in cooperazione internazionale ma non puoi farlo sulla pelle di 629 persone. Un milione di like non vale una vita”.

Lo ha affermato l’ex segretario Pd, Matteo Renzi ospite a “Mezz’ora in più”, su Rai 3 condotto da Lucia Annunziata.