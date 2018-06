Stadio Roma: Savino (FI), patente onestà 5 stelle è scaduta

Agenpress. “Le vicende intorno alla stadio della Roma, l’omertà e le evidenti menzogne dei vertici dei 5 stelle in merito ai loro rapporti con Lanzalone, dimostrano come il giustizialismo usato dai grillini come arma contro gli avversari politici sia diventato un boomerang che li ha colpiti in piena faccia. Non sanno più come uscirne, perché hanno costruito la loro fortuna politica non sulle proprie capacità ma sulla presunta disonestà degli altri partiti. La loro patente di onestà è ormai scaduta e non può più essere rinnovata”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.