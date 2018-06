Agenpress. «È più facile imitare Goebbels che abolire la legge Fornero – dichiara Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, del coordinamento nazionale di Potere al popolo -.

Per questo Salvini usa il suo ministero per farsi campagna elettorale a costo zero. Il censimento dei rom è l’ultima trovata per concentrare su di sé l’attenzione e il consenso. E anche per far dimenticare l’arresto del suo amico palazzinaro».