Caso riders. Prof. Ichino: “Di Maio non è esperto in materia di lavoro e non ha nessuna competenza professionale”

Agenpress – “Questo fenomeno è nuovissimo. Solo 3-4 anni fa, quando scrivevamo la riforma del lavoro che poi è entrata in vigore nel 2015, non se ne discuteva ancora. Questa attività è caratterizzata da una fortissima flessibilità dell’organizzazione del lavoro, sia nell’interesse dell’impresa sia dei lavoratori, che possono decidere quando presentarsi al lavoro e quando rispondere alle chiamate della centrale”.

Lo ha detto il Prof. Pietro Ichino, tra i massimi esperti di diritto del lavoro in Italia, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

“Uno studio recente dell’Inps dice che la stragrande maggioranza dei lavoratori di questo settore lavora soltanto per una frazione minoritaria del suo tempo e proprio sfruttando questa libertà di movimento, di presentarsi o no al lavoro. Se le cose stanno così, la pretesa di imporre a questo rapporto lo schema del lavoro subordinato, con un orario fisso e con un carattere di continuità nel tempo, potrebbe non star bene soprattutto ai lavoratori. Loro devono avere innanzitutto uno standard minimo di retribuzione garantito sul piano nazionale, poi l’assicurazione pensionistica e antinfortunistica. Per queste protezioni essenziali, che dovrebbero essere garantite a tutti i lavoratori, la tecnica normativa non è quella di imporre la qualifica di lavoratori subordinati ordinari, come vorrebbe fare il neo Ministro del lavoro. Se si sceglie questa strada, capisco gli Ad di Foodora e Deliveroo, che dicono che in questo modo si soffoca quest’attività e si perdono tante occasioni di lavoro, che certamente è lavoro marginale però è pur sempre lavoro, è ricchezza, è possibilità per un giovane di guadagnare qualcosa anche mentre studia”.

Sull’intervento annunciato da di Di Maio. “Luigi Di Maio non è un esperto in materia di lavoro, non ha nessuna particolare competenza professionale in questo campo. E’ un politico puro e da politico sente l’aria che tira, sente una simpatia dell’opinione pubblica nei confronti dei riders e intende assecondare questa simpatia. Allo stesso modo però, sui buoni lavoro percepisce che la loro quasi integrale soppressione ha prodotto un risultato inaccettabile: sono sparite quelle 143 milioni di ore di lavoro che emergevano alla luce del sole coi voucher. Quindi Di Maio ora vuole ripristinare i buoni lavoro, ma non si rende conto che il problema è lo stesso nei due campi: gig economy e lavoro occasionali sono molto simili. Se si impone la protezione integrale si soffoca quest’attività. Bisogna trovare delle forme di protezione con tecniche normative appropriate anche per il lavoro marginale”.

Sul reddito di cittadinanza. “Se si parlasse di reddito di cittadinanza usando quest’espressione in modo appropriato si tratterebbe di un reddito che verrebbe dato a chiunque, per il solo fatto di essere cittadino italiano, quindi lo si darebbe anche ai milionari, a chi lavora, a chi non ne avrebbe bisogno –ha spiegato Ichino-. Questo nel mondo esiste solo in Alaska, per incentivare gli americani ad andare a vivere lì dove non ci vuole andare a nessuno. Tra l’altro ora quel reddito l’hanno anche ridotto da 500 a 250 dollari perché lo Stato non reggeva più. In Finlandia hanno fatto un esperimento su un campione limitato e a metà dell’esperimento il governo ha deciso di interromperlo perché il reddito aveva un impatto negativo sulla propensione ad entrare nel mercato del lavoro. Se in quello che vorrebbe fare il M5S c’è la clausola che se rifiuti 3 offerte di lavoro ti tolgono il reddito, allora non è più reddito di cittadinanza. Se c’è una condizionalità, allora lo si deve chiamare reddito di inserimento, ma questo già c’è nel nostro Paese, anche se la platea dei beneficiari andrebbe ampliata”.