Fiano (PD): “Mentana dice che siamo dormienti, ma nel suo Tg non parla delle nostre attività”

Agenpress. Emanuele Fiano è intervenuto ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus.

“La gente intanto deve sapere che sono 110 giorni che il parlamento non può funzionare, non ci sono ancora le commissioni e questo dipende dalla maggioranza. Nel frattempo la legislatura ha avuto due vere sedute di attività e noi abbiamo presentato interpellanze sul possibile conflitto d’interessi del ministro della difesa, sul tema dell’inchiesta che in Calabria ha toccato la Costituzione del partito per Salvini, sul tema dei soldi di Salvini, e abbiamo in aula sia fatto un intervento sia su quanto detto da Salvini a proposito dell’omicidio di Regeni sia sui dodici morti lasciati in mare dalla nave americana.

Di tutto questo nel tg di Mentana non ho sentito parola. Così è un po’ difficile capire quello che sta facendo l’opposizione. Se Mentana ci dice che siamo dormienti, ci interessa svegliarlo. Se di 20 attività che abbiamo fatto il tg di Mentana non ne parla, evidentemente c’è qualcosa che non funziona”.