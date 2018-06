Germania. Conte stasera da Merkel. Sul tavolo migranti, povertà e disoccupazione

Agenpress – La questione dei migranti sarà oggetto dell’incontro di oggi fra Angela Merkel e Giuseppe Conte a Berlino, ma certamente non l’unico tema. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, rispondendo a una domanda alla conferenza stampa di governo.

La cancelliera è “lieta di incontrare Conte dopo il primo colloquio al G7 in Canada” e con lui affronterà “una serie di temi”, fra cui “le questioni economiche dell’eurozona e disoccupazione”.

“Come si può rafforzare l’Europa economicamente e nella sua competitività, come si possa avere successi maggiori nella lotta alla disoccupazione, sono tutti temi che stasera verranno affrontati alla bilaterale”, ha aggiunto Seibert.

Il tema dei migranti rischia di spaccare il governo tedesco. E’ infatti attesa per oggi la decisione del ministro dell’Interno Horst Seehofer, che intende sfidare la cancelliera e decidere autonomamente di ordinare il respingimento ai confini dei migranti già registrati in altri paesi Ue.

La Merkel ha avuto una riunione di emergenza con la leadership del suo partito Unione cristiano Democratica (Cdu), che è durata sette ore fino a tardi nella notte, in anticipazione delle mosse di Seehofer. La cancelliera sostiene che il blocco ai confini non farà che creare tensione con i paesi vicini e minare la solidarietà europea. E dice di preferire la strada degli accordi con i partner Ue. Seehofer riunisce oggi alle 10 a Monaco la leadership dell’Unione Cristiano Sociale (Csu), ramo bavarese della Cdu, storicamente più conservatore.

Gli osservatori prevedono che Seehofer deciderà di dare luce verde ai respingimenti, come ha minacciato di fare, ma non è chiaro quando questa decisione sarà operativa. In un editoriale scritto ieri per la Faz, Seehofer ha detto di ritenere cruciale che il summit europeo del 28 e 29 giugno “raggiunga accordi che riconoscano il fardello” dei rifugiati in Germania, “assicuri l’effettiva protezione dei confini esterni dell’Ue, l’equa distribuzione della gente che ha diritto a rimanere e la rapida deportazione di chi non ha tale diritto”.