Governo. Savino (FI), chiedere estradizione terrorista di Cesare Battisti

Agenpress – “Dopo che la Corte suprema di giustizia del Brasile ha revocato le misure di sorveglianza imposte al terrorista Cesare Battisti, è ancora più urgente che il nuovo governo ne chieda l’estradizione in Italia per porre fine alla latitanza dorata del pluriomicida. Sarebbe sorprendente se i grillini, che sono giustizialisti verso gli avversari politici, fossero invece immotivatamente indulgenti verso un terrorista rosso condannato in via definitiva”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.