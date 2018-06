Si.N.A.P.Pe, Carcere di Rimini: feroce aggressione alla Polizia Penitenziaria

Agenpress. Negli ultimi 10 giorni il personale di Polizia Penitenziaria ha subito, in regione, 3

aggressioni (il giorno 8 il Comandante di Reparto di Reggio Emilia, ieri, 17/06/18, altro

collega sempre a Reggio Emilia ed oggi un poliziotto a Rimini), mentre altro personale in

divisa più il Direttore dell’Istituto si sono infortunati sabato mattina presso l’IPM di

Bologna nel tentativo di contenere una violenta rissa tra detenuti di diverse etnie.

Come detto, una delle suddette aggressioni, si è verifcata in data odierna, 18/06/2018,

presso la Casa Circondariale di Rimini, ove un carcerato di origine magrebina ha aggredito

brutalmente e senza alcuna apparente motivazione un Poliziotto Penitenziario

prendendolo a calci e pugni, prima dell’intervento di altro personale in divisa richiamato

dalle grida di aiuto del malcapitato collega.

Il Poliziotto vittima dell’aggressione è stato successivamente accompagnato presso il PS del

nosocomio cittadino dove è stato giudicato guaribile in 7 giorni s.c., per una forte

contusione al gomito ed ecchimosi e graf agli arti superiori.

Nell’esprimere solidarietà al collega vittima della suddetta selvaggia aggressione, che

poteva avere conseguenze drammatiche se non fosse intervenuta un’ulteriore aliquota

di personale a fermare l’incontenibile rabbia dell’animalesco aggressore, questa

Organizzazione Sindacale, ancora una volta è a denunciare con forza come, alle

molteplici modifche delle modalità custodiali, il DAP non abbia fatto seguire adeguate

iniziative volte a ridurre il “rischio professionale” a cui va incontro quotidianamente il

personale di Polizia Penitenziaria, se non una scarna circolare di recente emanazione

(12/06/2018), a frma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,

attraverso la quale si raccomanda il personale in divisa “ad usare ogni più opportuna

cautela e attenzione al fne di preservare la propria incolumità personale, in primis,

nonché la sicurezza dell’istituto” (roba da non credere), oltre a rivolgere alle Direzioni

degli II.PP. un vacuo invito a rappresentare eventuali necessità d’incremento d’organico,

come se il Dipartimento non fosse già a conoscenza della drammatica carenza di

personale soferta nelle carceri del Nord Italia, ed altre sterili raccomandazioni ad

attuare la normativa vigente in tema di gestione del detenuto, anche dal punto di vista

disciplinare.

L’auspicio resta pertanto lo stesso che stiamo esprimendo in ogni nostro pubblico grido

d’allarme e cioè che, a causa dell’inerzia dell’Amministrazione, non si debba in

futuro tornare ad intitolare Carceri italiane alla memoria di poliziotti vittime del

servizio, come in un lontano passato accadeva con inaccettabile frequenza.