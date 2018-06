Stadio Roma. Martina (PD). Raggi si dimetta. Replica Pacetti (M5S). Chieda a Zingaretti di dimettersi

Agenpress – “Abbiamo sempre cercato di stare sul tema della responsabilità politiche e amministrativa. Stiamo dicendo da giorni alla sindaca di prendere atto di una situazione che non riesce a gestire, in una realtà difficilissima”.

Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, secondo il quale “Raggi ha il dovere tenere conto di quello che non è stata in grado di fare e dovrebbe valutare seriamente la possibilità di lasciare il campo”.

Per Martina “la responsabilità politica di Raggi è evidentissima. E’ una città allo sbando. Pur essendo da un’altra parte, non tifo per il disastro. Non gioisco perché la Capitale viene gestita male, ma la sindaca Raggi deve prendere atto delle sue difficoltà a gestire Roma”.

Immediata la replica il vice capogruppo del M5S in Comune Giuliano Pacetti: “Martina dovrebbe chiedere le dimissioni del governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Un suo assessore del Pd è stato addirittura arrestato perché, si legge nelle intercettazioni, avrebbe chiesto a Parnasi una raccomandazione per far assumere il figlio”, scrive su Facebook riferendosi all’arresto dell’ex assessore regionale e consigliere dem del Lazio Michele Civita.

“Ma non solo. Martina dovrebbe chiedere le dimissioni di Zingaretti per il suo immobilismo nei confronti dei cittadini. Penso alla questione rifiuti. Il tar ha già bacchettato Zingaretti perché inadempiente. Per non parlare dei trasporti, dove il Pd sta cercando di vendere ai privati la Roma lido scippandola ai romani. Ricordo a Martina che il suo partito è stato tra gli artefici della distruzione di Roma e che ora dovrebbe sentire l’esigenza di partecipare alla sua ricostruzione morale e civile. Hanno lasciato il disastro e meraviglia che su quelle rovine continuino a fare speculazione politica senza alcun ritegno”.