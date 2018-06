Stadio Roma. Montuori (M5S). Ho inviato email e progetto a Lanzalone. Non me ne vergogno

Agenpress – “Nel futuro di questa città, certo, ci sarà lo stadio della Roma. Se la procedura, come crediamo, risulta corretta, potrà andare avanti. Abbiamo deciso di verificare di nuovo alcuni passaggi nodali, perché i cittadini hanno diritto a delle risposte su quanto sta succedendo in questi giorni. Nessuna parte della procedura in questo momento sembra minimamente toccata dai problemi di cui leggiamo sui giornali, se questo sarà confermato noi andremo avanti”. Lo dice l’assessore all’Urbanistica di Roma Luca Montuori.

“A me non sembra che dalle carte sia uscito niente di serio. Almeno sulla parte dello stadio, mi pare un’inchiesta molto costruita”. Sulle email inviate a Luca Lanzalone: “Le ho scritte e non me ne vergogno di certo, non c’è nulla di male. Certo, mi amareggia la strumentalizzazione”.

“Conoscevo Lanzalone come una persona esperta e capace in diritto amministrativo”, ha aggiunto. E sull’invio del progetto dello stadio, “sono stato tre mesi senza staff: prima che venisse formalizzato il contratto, gli ho scritto delle mail. Cosa dovevo fare, dare capocciate al muro? Tra poco diventerà un reato parlare alla moglie. Ce ne resteremo chiusi nella solitudine delle nostre case”.

“Ho la massima fiducia nella magistratura, credo che sia necessario che faccia tutte le indagini e gli approfondimenti perché questa città ha bisogno di chiarezza intorno a questa vicenda. Quando la magistratura ci dirà se l’iter amministrativo può andare avanti oppure no andremo avanti”.