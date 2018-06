Stadio Roma. Raggi di nuovo in Procura. Di Maio: “il primo scontento sono io”

Agenpress – La sindaca Virginia Raggi è stata convocata oggi in Procura nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma. Raggi era già stata ascoltata in qualità di testimone dai magistrati venerdì scorso.

“Il primo scontento sono io. Nelle intercettazioni ho letto che c’erano molte persone che andavano in giro a parlare a nome mio, altri che si autodefinivano ‘il mio braccio destro’. Una roba alla ‘Mi manda Picone’, per citare il famoso film di Nanni Loy. Ma sono anche consapevole che abbiamo tutte le risorse per superare questa situazione”, replica il leader M5S Luigi Di Maio intervistato da Lucia Annunziata per l’Huffington Post. Soprattutto, aggiunge, “rimandiamo al mittente tutte le critiche di un’opposizione, che è coinvolta in prima persona nell’inchiesta”.

Intanto il vicesindaco Luca Bergamo afferma che se “le procedure non sono messe in discussione”, lo stadio si può fare. ” Le previsioni non si fanno mai, c’è un’indagine della magistratura in corso, io la rispetto e se ci sono comportamenti illeciti verranno sanzionati. Stiamo facendo verifiche attente su tutti i procedimenti per accertare che siano stati svolti correttamente, fatto che per il momento nessuno ha messo in discussione”.