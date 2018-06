Tav. Botta e risposta tra Chiamparino e Toninelli sulla Torino-Lione

Agenpress. Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino convocato per il 18 giugno un incontro con i parlamentari eletti nella Regione per discutere di infrastrutture e, in particolare, della Torino-Lione (incontro contestato da manifestini no-Tav).

Il vertice è stato disertato dai parlamentari di Lega e Movimento 5 Stelle, mentre hanno partecipato esponenti di Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia. L’assenza di M5S e Lega al tavolo non stupisce Chiamparino. “L’esempio che arriva dal governo non è di rispetto istituzionale”, ha osservato. “Non abbiamo affatto mancato di rispetto istituzionale al presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino – ha replicato il ministro dei Trasporti, DaniloToninelli – Lo spazio per l’interlocuzione con lui è stato e sarà sempre aperto. Sa bene che il mio ministero sta lavorando alacremente per una project review di certe importanti opere della sua regione. E quando sarà il momento saremo noi a convocare un tavolo istituzionale con tutte le parti in causa. Il governo è cambiato: forse il presidente Chiamparino ha difficoltà a farsene una ragione”.

Non si è fatta attendere la replica di Chiamparino:” Ringrazio il ministro Toninelli per la disponibilità, mi fa molto piacere sapere che le porte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti siano sempre aperte, anche se preferirei avere un’indicazione precisa dell’ora e del giorno, in modo da prenotare per tempo il treno” E “Per quanto riguarda le project review ‘di certe importanti opere della nostra regione’, se non sono già preordinate e se si vogliono davvero acquisire tutti i punti di vista, sarebbe opportuno essere consultati prima della loro messa a punto, magari assieme a esponenti del mondo economico piemontese, pienamente consapevole del recente cambio di governo”.

Ai parlamentari riuniti nel palazzo della Regione, è stato consegnato un dossier contenente una nota riassuntiva sulle opere infrastrutturali avviate. Tra i documenti anche una lettera al ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli, sulle concessioni autostradali in Piemonte, in cui si sottolinea “l’importanza strategica per il territorio piemontese della revisione e del completamento dell’attuale rete autostradale”, e due ordini del giorno a favore della realizzazione della Torino-Lione approvati nelle scorse settimane dal Consiglio regionale.

La Tav “è un’opera decisiva, senza il Piemonte rischia di essere messo ai margini di qualsiasi disegno di crescita logistica e sviluppo”. Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha aperto così l’incontro. “A rischiare molto è anche il resto del Nord Ovest perché – ha detto il presidente – una piattaforma logistica alimentata solo sull’asse Nord-Sud rischia di essere monco”. Nel suo intervento Chiamparino ha insistito anche sul tema “del valore del collegamento di base per il trasporto delle persone, perché – ha evidenziato – in termini energetici e ambientali spostare anche il traffico delle persone su un treno può essere un investimento importante”. Fra gli altri temi sollevati dal presidente della Regione, le criticità di Asti-Cuneo, pedemontana Biella, Statale 34 del Lago Maggiore e Terzo Valico.

“Credo sia interesse di tutti lavorare per il Piemonte. Da parte di tutti i presenti c’è stata convergenza sul rischio serio che un eventuale blocco, ma anche solo un ritardo su un’opera già in ritardo, potrebbe accrescere l’isolamento o la marginalizzazione del Piemonte e di Torino rispetto alle dinamiche economiche, di sviluppo e trasporto delle altre parti dell’Italia del nord”, ha detto Chiamparino, al termine dell’incontro.