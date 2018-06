Usa. Melania contro il marito. Odio vedere bambini separati dalle loro famiglie. Governi con il cuore

Agenpress – Melania Trump “odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma immigratoria di successo”. Lo ha detto alla Cnn la sua portavoce Stephanie Grisham, commentando il caso dei 2mila bimbi separati al confine col Messico dai genitori entrati in modo illegale, a causa della ‘tolleranza zero’ del governo Trump. Melania, ha aggiunto, “crede che dobbiamo essere un paese che segue tutte le leggi ma anche un Paese che governi col cuore”.

La politica di “tolleranza zero” messa in capo da Trump, intesa a scoraggiare gli immigrati clandestini, ha fatto sì, infatti, che quasi duemila bambini da aprile a fine maggio siano stati separati dai loro genitori.

In una rubrica per il Washington Post, anche la moglie dell’ex presidente repubblicano George W. Bush, Laura, ha affermato che la politica è “crudele” e “immorale”. “Queste immagini ricordano misteriosamente i campi di internamento americani giapponesi della seconda guerra mondiale, ora considerati uno degli episodi più vergognosi della storia degli Stati Uniti”, ha scritto.

Una delegazione di parlamentari democratici ha visitato diversi centri di detenzione per migranti al confine con il Messico e ha attaccato il presidente Donald Trump per la separazione forzata di 2.000 minori dai loro genitori. “Quello che stiamo facendo come Paese sta causando un danno enorme a questi bambini e ai loro genitori, quando è totalmente non necessario intanto che si istruisce il procedimento sulle loro richieste di asilo”, ha detto il senatore dell’Oregon, Jeff Merkley, un componente della delegazione che ha sollecitato Trump a porre fine alla pratica delle separazioni.