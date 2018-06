Agenpress. A Luglio, circa 3,5 milioni di Pensionati, riceveranno la “quattordicesima”. Una piccola somma che coloro che ricevono pensioni modestissime, si vedono erogare, a luglio di ogni anno e che, nei fatti, “trascina” spesso, con se, molti problemi: mancata erogazione per i motivi più vari, errori ecc..

Il Partito Pensionati – ha dichiarato il vicesegretario nazionale, Luigi Ferone – si è sempre battuto per la trasparenza e la certezza del diritto, nonché per un importo meno esiguo della 14.a, varata nel 2007 e che, nel corso degli anni, era variata di pochissimo.

Dallo scorso anno anche per le battaglie del Partito Pensionati e delle Forze sociali, si può parlare di “Nuova 14.a”, ma l’importo rimane misero ed inadeguato . La 14.a “nuova”, poggia su due pilastri fondamentali: reddito ed anni di lavoro. Destinatari sono i Pensionati che hanno compito 64 anni, con un reddito complessivo individuale annuo, sino ad un massimo di 13.192,92 €, pari a due volte la pensione minima. Non viene calcolato il reddito del coniuge, né i beni del pensionato, se non producono reddito. Quanto spetta? Ai Pensionati con redditi sino a 9.894,70 € annui (1,5 volte la pensione minima), per i quali la somma aggiuntiva, sarà legata agli anni di contributi versati e sarà la seguente:

-Fino a 15 anni di contributi = 437 €;

– Da 15 a 25 anni di contributi = 546 €;

-Oltre 25 anni di contributi = 655 €.

I PENSIONATI CHE HANNO UN REDDITO TRA 9.894,70 € E 13.192 ,92 €, ANCHE IN QUESTO CASO, RICEVERANNO UNA SOMMA, LEGATA AGLI ANNI DI CONTRIBUTI VERSATI, OLTRE CHE ALL’IMPORTO DEL REDDITO POSSEDUTO:

– Fino A 15 anni di contributi= 336 € ;

Da 15 A 25 anni di contributi = 420 € ;

OLTRE 25 anni di contributi = 504 € .

PER I PENSIONATI DA LAVORO AUTONOMO, SERVONO TRE ANNI DI CONTRIBUTI IN PIU’, RISPETTO AI LAVORATORI DIPENDENTI.

Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni ,unitamente a rateo di pensione, nel luglio 2018 (2 luglio 2018), ovvero a dicembre 2018, per coloro che perfezionano il requisito anagrafico, nel secondo semestre dell’anno 2018. Si rammenta che il beneficio sarà erogato in via provvisoria, sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2017 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2018. I pensionati devono essere più che vigili nella tutela dei loro diritti.

PER QUANTO CONCERNE LA 14.a, PUO’ ACCADERE, PER I MOTIVI PIU’ DIVERSI, CHE IL PENSIONATO CHE HA DIRITTO A QUESTO BENIFICIO NON SI VEDA ACCREDITARE ALCUNCHE’: DEVE PRESENTARE APPOSITA DOMANDA ATTRAVERSO PATRONATI PER RICHIEDERE IL BENEFICIO NON OTTENUTO, A CUI SI RITIENE DI AVERE DIRITTO.