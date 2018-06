Agenti di commercio. La Lombardia è prima regione italiana con il 17% di professionisti

Agenpress. Si svolgerà a Milano il 22 giugno, presso il Novotel Milano Linate, la prossima tappa dei Forum Agenti Regionali, eventi dedicati ai Colloqui di Lavoro tra le Aziende che cercano Agenti di Commercio e Agenti di Commercio Enasarco che vogliono acquisire nuovi Mandati di Rappresentanza.

Saranno oltre 50 le imprese di tutta Italia, al Forum ognuna con una propria postazione, che svolgeranno i colloqui di lavoro con le centinaia di Agenti di Commercio provenienti dalla Regione Lombardia.

In termini di numerica di Agenti di Commercio, la Lombardia rappresenta il 17% degli oltre 230.000 Agenti Italiani, distaccando di parecchi punti la seconda e la terza regione classificata. Solo unendo le percentuali degli Agenti veneti (il 10% del totale) e degli Agenti emiliani (il 9% del totale) si raggiungono i numeri della “prima in classifica”.

Non a caso sarà proprio Milano la città in cui si svolgerà per il sesto anno consecutivo l’edizione internazionale di Forum Agenti, la Fiera di Ricerca Agenti di Commercio che coinvolge aziende italiane ed estere. Dal 22 al 24 novembre a Fiera Milano Rho, tre giorni e 18.000 metri quadrati interamente dedicati agli Agenti di Commercio.

Tornando all’imminente edizione di Forum Lombardia, non saranno solo gli Agenti di Commercio lombardi a poter partecipare “fisicamente” all’evento. Potranno intervenire “virtualmente” tutti gli Agenti di Commercio italiani. Forum Agenti ospiterà, infatti, la diretta di RadioAgenti.IT, la Radio degli Agenti di Commercio, con una maratona radiofonica live di cinque ore.

I conduttori di “Obbiettivo Agenti” (il nome della trasmissione di RadioAgenti è volutamente scritta con 2 “b”) racconteranno l’evento in tempo reale con interviste alle Aziende Mandanti e agli Agenti di Commercio presenti. Interverranno consulenti ed esperti in materia legale, fiscale, previdenziale, Enasarco, selezione del personale, formazione, ecc. Durante la trasmissione verrà sperimentata anche la formula del colloquio di lavoro in diretta radiofonica.