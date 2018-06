Def. On. Fassina (LEU) Salvini utilizza ultimi come arma distrazione di massa

Agenpress. Dai contenuti della risoluzione al Def approvata oggi in Parlamento è chiaro che Salvini utilizza gli ultimi come arma di distrazione di massa per coprire l’impossibilità di portare avanti le promesse elettorali della Lega e del M5S.

Nella risoluzione M5S-Lega si prevede il rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio 2019-2021. Quindi, no Flat tax, no eliminazione Legge Fornero, no reddito di cittadinanza. A compensazione, estremismo violento su migranti e rom.

Lo afferma il deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina.

Da tempo, prosegue Fassina, la Lega sbeffeggia la sinistra in quanto impotente sul terreno economico e sociale e concentrata sui diritti civili. Ora, Salvini e i suoi suonano uno spartito analogo: ma alla rabbiosa impotenza sulle condizioni economiche e sociali di quelle fasce di popolo più in difficoltà, contrappongono la persecuzione di facili capri espiatori.

Caro Salvini, dovreste concentratevi sugli interessi forti per ridare speranza al lavoro, alle micro imprese, a chi non riesce ad andare in pensione. Fai il duro a Bruxelles per dare ossigeno alla nostra economia e a chi non ce la fa. Invece fate proprio il contrario: deboli con i forti e forti con i deboli, conclude Fassina.