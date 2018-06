Enrico Zanetti: “Flat tax? E’ la più utile delle misure shock presenti nel contratto”

Agenpress. Enrico Zanetti, ex vice ministro dell’Economia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Delle misure shock presenti nel contratto di governo è quella più utile –ha affermato Zanetti-, è quella su cui il governo dovrebbe concentrarsi in maniera prioritaria anche a costo di rinunciare ad altri propositi come il reddito di cittadinanza e gli interventi sulle pensioni.

E’ chiaro che anche così, non può essere attuata in un’unica soluzione, però in un contesto di legislatura potrebbero essere fatti dei passi in avanti importanti per il Paese. La flat tax è per le famiglie, è inutile raccontare che la si vuole mettere prima per le imprese. Dire che è per le imprese, significa voler ridurre ulteriormente l’aliquota ires che è già flat nel senso che è già singola e che è stata ridotta dal governo di cui ho fatto parte.

Ridurla ulteriormente sarebbe una buona cosa, ma quando si parlava di flat tax in campagna elettorale è chiaro che ci si riferiva alle famiglie, dove la flat tax ancora non esiste. Io a fine 2014 presentai a Renzi un progetto molto circostanziato che prevedeva la riduzione da 5 a 3 aliquote, questo tipo di intervento aveva un costo sostanzialmente analogo a quello degli 80 euro, ovvero una decina di miliardi. Ma si preferì stabilizzare gli 80 euro.

Negli intendimenti di Renzi, quello proposto da me doveva essere un intervento da fare a fine legislatura, poi sappiamo bene cosa è successo col referendum. Io credo che se il nuovo governo accettasse la logica di un’introduzione graduale e partisse proprio da questo intervento farebbe una grandissima cosa. Servono 10 miliardi, non è uno scherzo, però per chi ha scritto un contratto dove era pronto a spenderne e spanderne 100 miliardi dovrebbe essere una bazzecola. Pace fiscale? Dipende come la realizzano.

Io mi vanto di essere stato l’ideatore della precedente rottamazione delle cartelle ed è stata un’operazione di grande successo, perché il governo ha incassato più rispetto alle stime. Se invece si scelgono provvedimenti in cui si fa pagare il 10-15% anche dell’imposta, allora si tratta di condoni e a quel punto sarebbe opportuno chiamarli col proprio nome”.