Liuzzi (M5S): “Terremo fede alla nostra promessa: fuori i partiti dalla Rai”

Agenpress. Mirella Liuzzi, deputata del M5S, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Spartizione M5S-Lega? Assolutamente no –ha affermato Liuzzi-. Il nostro faro, soprattutto per quanto riguarda la Rai, è sempre stata la meritocrazia, oltre al rispetto delle regole. Non c’è alcuna spartizione in corso. Abbiamo preso visione di tutti i curricula che sono stati inviati sia alla Camera sia al Senato e faremo delle valutazioni sulla competenza e sul merito, in base a quella che è la nostra idea di Rai. Un’azienda diversa rispetto a quella che è stata finora. Un’azienda che deve guardare al futuro, che deve diventare una media company puntando sul digitale e sull’innovazione, e che sappia cogliere tutte le sfide comprese quelle dell’informazione”.

“Terremo fede alla nostra promessa: fuori i partiti dalla Rai –ha dichiarato Liuzzi-. Non sceglieremo i componenti del cda Rai in base all’appartenenza politica, ma solo in base al merito, alle competenze e all’onestà. C’è bisogno di un cda che sappia mettere mano ai dossier più importanti relativi alla Rai: le agenzie esterne, la delocalizzazione delle fiction e portare a termine il piano news”.