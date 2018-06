Migranti: Savino (FI), ok fermezza ma cercare collaborazione UE

Agenpress. “La linea della fermezza contro l’immigrazione clandestina è la linea di Forza Italia e di tutto il centrodestra. Sulla necessaria distinzione da fare fra rifugiati che scappano da guerre e persecuzioni e migranti economici siamo tutti d’accordo. Le idee sono quindi chiare, ma è evidente che sul piano pratico da soli non ce la faremo mai ed occorre cercare la collaborazione di tutta la UE”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.

“Più volte – continua Savino – abbiamo sottolineato come il problema debba essere affrontato alla radice, cioè in Africa. Come ha ricordato il presidente Tajani sono necessari interventi sovranazionali che coinvolgano anche l’Onu e la Fao. L’obiettivo è un grande piano Marshall per l’Africa, come propone da tempo il presidente Berlusconi, per far nascere e sviluppare le economie locali di quei Paesi da cui scappano i migranti per sfuggire da condizioni di estrema povertà. Bisogna fare in modo – conclude Savino – che in quei territori i cittadini di quei Paesi possano trovare lavoro e condizioni di vita accettabili, altrimenti subiremo un’invasione”.