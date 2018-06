RE ITALY 2018, la RAI ne parla: Manfredi Catella ed Emanuele Caniggia

Agenpress. Segnali positivi per il mercato immobiliare di Milano. Il capoluogo lombardo è la prima piazza immobiliare in Italia per le compravendite tornate ai livelli pre-crisi.

E’ questo uno dei dati più interessanti emersi nel dibattito a RE ITALY la convention organizzata, il 5 e 6 giugno scorso, da Monitorimmobiliare al Palazzo della Borsa di Milano, giunta alla settima edizione, diventata la principale vetrina del settore in Italia, con un record di oltre 2400 operatori del settore.

La Rai presente all’evento ha raccolto le opinioni dei protagonisti sulla situazione del mercato immobiliare italiano in generale e del capoluogo lombardo in particolare.

Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima:”Milano è una città che si è distinta in questi ultimi 15 anni riuscendo nel territorio a creare un fattore competitivo a livello europeo. Tutti i grandi progetti che si sono compleati come City Life, Porta Nuova e altri, hanno dimostrato che Milano è una città capace di rigenerare il territorio. In questo senso è diventata molto attrattiva”.

Emanuele Caniggia, amministratore delegato di DEA Capital Real Estate: “Gli investitori stranieri comprano sempre di più a Milano perchè è considerata una città europea stabilmente fruttifera sia dal punto di vista economico che infrastrutturale”