Rom. Moscovici (UE). Salvini rispetti lo stato di diritto. Sui migranti sbaglia, ma non lasciare sola l’Italia

Agenpress – “Le nostre regole comuni e vanno rispettate da tutti. Il messaggio di Matteo Salvini non è quello giusto. Preferire il ripiegamento su se stessi rispetto all’apertura al mondo significa voltare le spalle alla tradizione di ospitalità iscritta nei valori della nostra storia”.

Lo ha detto il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, in conferenza stampa a Parigi. Però “il messaggio che soggiace dietro al gesto di Salvini va ascoltato: gli Stati membri non possono lasciare l’Italia da sola dinanzi alla crisi migratoria”.

“Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell’altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze. Dico che la Commissione Ue eserciterà le sue competenze con le regole di cui dispone. Ci sono regole in materia economica e finanziaria ma anche per quanto riguarda lo stato di diritto”.

Sui rom ha preferito non esprimere “un sentimento personale. Bisogna rispettare l’azione del governo italiano. Quindi non commento le dichiarazioni ma vedremo le azioni”. In ogni caso, “il messaggio è molto chiaro. Abbiamo regole comuni, in materia di finanza pubblica ma anche in settori come lo Stato di diritto. L’Italia è un Paese centrale per l’Europa. Sono sicuro che rispetterà tutte le regole dell’Unione europea”.