Sondaggi. Lega supera il M5S e diventa il primo partito. Pd, FDI e Forza Italia in crescita

Agenpress – Secondo il sondaggio Swg per La7, la Lega primo partito in Italia: 29,2%, in crescita di 2,2 punti percentuali rispetto a lunedì scorso superando di 0,2% il Movimento 5 Stelle che si attesta al 29, e in calo di 2,9 punti percentuali. Tutto il centrodestra è in crescita.

Forza Italia arriva al 9,2%, +0,6. Fratelli d’Italia a 4,1 dal 3,9%. A sinistra, il Pd anche sale, di 0,4 punti, da 18,4 a 18,8. In generale, evidentemente cara è costata la settimana di passione al Movimento dovuta all’inchiesta dello Stadio della Roma, che ha tirato dentro, a varia intensità tutto il quadro politico, ma la formazione guidata da Luigi Di Maio paga il maggior prezzo di fiducia.