UGL VVF e ANPPE VVF al sottosegretario Interni, Candiani: serve un cambio di direzione per i Vigili del Fuoco

Agenpress – Nella nota congiunta a firma del Segretario Nazionale UGL Vigili del Fuoco Andrea Marangoni e il Presidente di ANPPE Vigili del Fuoco Fernando Cordella si evidenzia come al Sen. Stefano Candiani, nuovo Sottosegretario agli interni, spetti un lavoro impegnativo nella direzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Infatti nella nota i due sindacalisti chiedono in un vero e proprio cambio di direzione elencando tutte le problematiche per migliorare le condizioni di lavoro del personale dei Vigili del Fuoco e, al contempo, contribuire al dare maggiore sicurezza ai cittadini, come già evidenziato al Ministro dell’Interno Sen. Matteo Salvini appena insediato.

Una maggiore organicità tra Protezione Civile e Vigili del Fuoco che veda quest’ultimi coinvolti sia nelle fasi di pianificazione dell’emergenza e di controllo preventivo del rischio territoriale, miglioramento del testo riordino dei compiti, delle funzioni e dell’ordinamento del CNVVF per una piena valorizzazione delle diverse professionalità, adeguamento degli organici, parificazione dei trattamenti retributivi e pensionistici alle altre forze di Polizia, l’applicazione del “tempo tuta” a tutto il personale operativo, un vero e proprio piano di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e malattie professionali, un ruolo decisionistico e preventivo nella prossima campagna antincendi boschiva. Sono queste in sintesi le problematiche sollevate dai due sindacalisti, per questo concludono, serve assolutamente immediatamente un cambio di direzione che porti finalmente alla piena valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che in questi ultimi anni ha subito tantissime volte delle ingiustizie, pur operando impeccabilmente in diverse emergenze che continuamente colpiscono il Paese.