Verini (PD): Salvini sui rom? Stessi veleni che 80 anni fa portano ad Auschwitz e Birkenau

Agenpress. Walter Verini, deputato del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Tira una brutta aria in questo Paese –ha affermato Verini-. C’è un ministro dell’Interno che lascia in mare bambini e donne incinte giocando cinicamente sul tema doloroso e reale dei migranti per fini di bassa propaganda elettorale.

Tira una brutta aria perché in questo Paese c’è chi vuole intitolare le vie a persone che stesero il manifesto della razza e che fu alla base delle leggi razziste del 1938. Tira una brutta aria perché c’è chi vuole schedare e fare i censimenti dei rom, le correzioni successive lasciano il tempo che trovano.

Di fronte a queste frasi così inaccettabili, volgari, di sapore razzista, non abbiamo protestato solo noi dell’opposizione. I più colpiti dalle frasi di Salvini sono state le associazioni dei rom in Italia, hanno protestato anche le comunità ebraiche italiane, persone che hanno conosciuto i campi di concentramento.

Forse Salvini dovrebbe veramente rendersi conto come persona, ma soprattutto come ministro dell’Interno, della gravità e della pericolosità di certi veleni che vengono iniettati in questo Paese, gli stessi veleni che 80 anni iniziarono quella tragedia che poi finì Auschwitz e Birkenau”.