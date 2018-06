Alitalia. Camera approva il decreto, vendita entro il 31 ottobre. Fassina (LEU). Continuità con Gentiloni

Agenpress – Approvato alla Camera il decreto legge che proroga al 31 ottobre 2018 il termine per completare la procedura di cessione dell’Alitalia e al 15 dicembre successivo la restituzione del prestito di 900 milioni complessivi. Il provvedimento ha incassato 512 voti favorevoli (nessun contrario, 30 gli astenuti).

L’aula ha respinto tutti gli emendamenti presentati confermando così il testo licenziato dal Senato (il decreto sarebbe scaduto il prossimo 26 giugno).

“Su Alitalia il governo M5S-Lega e specificamente il Ministro Di Maio si muovono in una continuità preoccupante con il Governo Gentiloni-Calenda. Sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti di LeU per promuovere l’ingresso dello Stato nel capitale della compagnia aerea e per evitare lo “spezzatino””, ha replicato il deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina, componente della commissione Speciale di Montecitorio.

“Chiediamo ancora una volta al Ministro Di Maio di pronunciarsi in modo chiaro: intende promuovere l’ingresso dello Stato in Alitalia per garantire un adeguato piano industriale? Intende dare un chiaro mandato ai commissari per una vendita unitaria della compagna? Le responsabilità politiche del futuro di Alitalia sono sulle spalle del governo oggi in carica. Ci sono i tempi per correggere le posizioni ereditate”.