Def. Musella (FI). Utilizziamo gli enti locali virtuosi per un grande piano di ricostruzione nazionale

Agenpress – “Abbiamo una grande occasione di dare il via in tempi rapidi ad un grande piano di ricostruzione nazionale utilizzando proprio i nostri enti locali, soprattutto quelli virtuosi avendo a disposizione oltre 5 miliardi di immediato utilizzo che andranno a favore di piccole e medie imprese locali, agevolando l`occupazione e le necessità reali dei nostri cittadini”.

Lo dichiara, in una nota, Graziano Musella, deputato di Forza Italia, in merito al dibattito in Aula sul Def. Per questo “oggi nel dibattimento del Def si è ribadito la necessità di investimenti infrastrutturali”.

Musella sottolinea come il centrodestra deve “rivendicare le autonomie sacrosante degli enti territoriali virtuosi che devono per legge e per volontà politica dare ai propri cittadini ciò che chiedono: strade in buono stato, scuole sicure e infrastrutture per la crescita e lo sviluppo”.

“Gli enti locali, province, aree metropolitane e comuni, sono in difficoltà poiché non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazioni per le manutenzioni e le opere pubbliche necessarie alle nostre città”.

“Ciò è previsto dalla nostra Costituzione e da una corretta e doverosa scelta di democrazia della sussidiarietà, patrimonio ideale del nostro versante politico contro uno statalismo accentratore e soffocante. Il tema è di grande attualità in quanto due sentenze della Corte Costituzionale hanno affermato che l`avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, è nella disponibilità dell`ente che lo realizza e non ha effetti negativi sugli equilibri della finanza pubblica”.