Infrastrutture: Mule’, Toninelli impreparato non solo su Tav

Agenpress. Nel giorno della prima prova dell’esame di maturita’, il ministro Danilo Toninelli si fa trovare come uno scolaro totalmente impreparato su Tav, Terzo Valico e grandi opere a Firenze. Nel primo question time della legislatura il ministro non e’ stato in grado neppure di balbettare qualcosa di men che fumoso del solito e stantio annuncio della mai chiarita valutazione costi/benefici.

Sul terzo valico, opera fondamentale per lo sviluppo del nord-ovest, siamo addirittura all’annuncio di “ulteriori valutazioni costi-benefici” di un’opera in gran parte gia’ completata. Attendiamo il governo al… valico: si spera che con il voto di maturità degli studenti arrivi anche il verdetto sulle grandi opere che non possono più aspettare”.

Lo afferma in Giorgio Mule’, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei gruppi azzurri di Camera e Senato.