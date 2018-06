Maturità 2018. Salvini agli alunni. In bocca al lupo, auguri e che Dio ve la mandi buona

Agenpress – “Ragazze e ragazzi, in bocca al lupo per la maturità! Un po’ vi invidio e se potessi tornerei agli anni del Manzoni a Milano, con i miei italiano e latino allo scritto, greco e storia all’orale, e un 48 finale”. #maturità2018. ù

E’ il messaggio del ministro dell’Interno Matteo Salvini agli alunni che oggi si apprestano a fare gli esami di maturità.

“So che l’ultima delle cose che vi interessano è sapere cosa ha fatto qualcuno che la maturità l’ha fatta 20 anni fa. Ricordo che tenni aperti i libri fino alle 4 del mattino, cosa che non si dovrebbe fare. Al classico uscirono italiano e latino di scritto e all’orale scelsi greco e storia perché di fisica non ci capivo un accidente. La mattina mi alzai tranquillo, bevvi un caffè comprai la Gazzetta dello sport. Arrivai pimpante perché decisi che me la dovevo godere. Godetevela, rilassatevi, poi negli anni ve la ricorderete, la notte prima, la mattinata, le dita incrociate, gli ultimi consigli. In bocca al lupo con invidia perché tornerei indietro. In bocca al lupo, auguri e che Dio ve la mandi buona”.