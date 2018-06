Maturità 2018. Uguaglianza nella Costituzione, i Finzi Contini di Bassani, Moro e De Gasperi tra i temi

Agenpress – Giorgio Bassani e il suo “Giardino dei Finzi Contini” per la letteratura, De Gasperi e Moro per la storia, i volti della solitudine per l’arte, l’uguaglianza nella Costituzione. Queste alcune fra le tracce proposte nella prima prova di italiano di maturità 2018. Impegnati sui banchi delle scuole superiori di tutta Italia ci sono 509.308 studenti, tra i quali 492.608 interni.

Il tema di attualità è centrato sull’uguaglianza nella Costituzione; per il tema storico la traccia chiede di parlare della Cooperazione Internazionale, con Alcide De Gasperi e Aldo Moro in particolare. Queste le tracce dei quattro saggi brevi: ambito Storico-Politico: masse e propaganda (con brani di Giulio Chiodi e Andrea Baravelli). Ambito Artistico-Letterario: la solitudine nell’arte e nella letteratura (con brani di Petrarca, Pirandello, Quasimodo, la poesia di Alda Merini “La Solitudine”, Dickinson e immagini di opere di Giovanni Fattori, Munch, Hopper). Ambito Tecnico-Scientifico: il dibattito bioetico sulla clonazione (con un articolo di Elisabetta Intini tratto da Focus.it). Ambito Socio-Economico: la creatività, dote d’immaginare, come risultato di talento e caso.

Il principio dell’uguaglianza nella Costituzione è la traccia di carattere generale proposta agli studenti.

Nella prima traccia si propone agli studenti un brano del “Giardino dei Finzi-Contini”, pubblicato da Giorgio Bassani nel 1962. Ispirato alla storia vera di Silvio Magrini, presidente della comunità ebraica di Ferrara dal 1930, e della sua famiglia, il libro racconta “gli orrori della persecuzione fascista e razzista, la crudeltà della storia, l’incantesimo dell’infanzia e la felicità del sogno”. Nel 1970 da romanzo fu tratto il film omonimo, diretto da Vittorio De Sica.

Rimasta nella città estense dopo la promulgazione delle leggi razziali del 1938, la famiglia Magrini, in seguito all’armistizio dell’Italia con gli Alleati dell’8 settembre 1943 e l’occupazione nazista del Paese, subì il destino di persecuzione di tanti altri ebrei italiani, con la morte di alcuni dei protagonisti ad Auschwitz.

Il tema storico riguarda la Cooperazione internazionale ed è centrato in particolare sui personaggi di De Gasperi e Moro.

Il saggio artistico letterario proposto agli studenti è incentrato sui volti della solitudine, con particolare riferimento a una poesia di Alda Merini. “S’anche ti lascerò per breve tempo, solitudine mia, se mi trascina l’amore tornerò, stanne pur certa; i sentimenti cedono, tu resti”: questo il testo della poetessa sottoposto alla riflessione dei ragazzi.