Migranti. Trump. Vogliamo cuore e sicurezza. Usa abbandoneranno il Consiglio Onu dei diritti umani

Agenpress – “Vogliamo ‘cuore’ e sicurezza in America!”. E’ quanto ha scritto Donald Trump su twitter.

“Sono con voi al 1.000%”, ha detto il presidente Usa, secondo quanto riportato dai media americani. “Dobbiamo occuparci delle separazioni delle famiglie. I bambini che piangono non vanno bene da un punto di vista politico”, avrebbe detto Trump ai repubblicani secondo quanto riportato dalla Cnn.

Duemila bambini sono stati separati dai genitori nelle ultime sei settimane: una situazione che sta creando una fortissima tensione negli Stati Uniti, con le associazioni per la difesa dei diritti umani schierate contro la Casa Bianca, molti repubblicani sempre più critici di Trump e i democratici che accusano apertamente l’Amministrazione di voler usare la vicenda per portare a casa una riforma sull’immigrazione favorevole alla Casa Bianca.

La segretaria alla sicurezza nazionale, Kirstjen Nielsen, ha cercato di difendere la strategia dell’amministrazione: “Non chiederemo scusa per il lavoro che abbiamo fatto, per quello che fanno le forze dell’ordine, per il lavoro che il popolo americano si aspetta da noi”. Separare i minori dalle famiglie – i testimoni che hanno visitato le strutture detentive parlano di bambini di quattro anni strappati ai genitori – non è comunque qualcosa che anche i teorici più duri in tema di immigrazione possano facilmente giustificare.

Intanto l’ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite ha annunciato che il suo Paese si ritira dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, definito come “la fogna della faziosità politica”.

“Prendiamo questa decisione perché il nostro impegno non ci permette di continuare a far parte di un’organizzazione ipocrita e asservita ai propri interessi che ha fatto dei diritti umani una barzelletta”, ha dichiarato la Haley.

La scelta è stata giustificata, in primo luogo, con la faziosità dimostrata dal Consiglio contro Israele. Il pregiudizio contro Israele, vera pietro dello scandalo che ha portato allo strappo di Washington, risiede, a detta dei funzionari Usa, in due numeri. Gli Stati Uniti rimproverano infatti al Consiglio di aver approvato più di 70 risoluzioni contro Israele e solo sette contro l’Iran. Questi numeri hanno portato Washington a ritenere inutile la sua presenza nell’organismo di Ginevra.

“Tutti i membri della conferenza repubblicana sostengono un piano che mantenga le famiglie insieme”, afferma il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell, schierandosi a favore di un approccio che consenta a genitori e bambini di essere detenuti insieme mentre il loro status legale viene valutato in tribunale. McConnell si impegna anche a velocizzare l’esame delle richieste di asilo.

Ma l’apertura dei repubblicani è respinta dai democratici, con Chuck Schumer che ritiene sia senza senso perseguire questa strada quando Trump potrebbe cambiare le cose usando il suo potere esecutivo.

Sulla scia delle critiche alla politica di “tolleranza zero”, Trump ha incontrato i leader repubblicani in Congresso. Il presidente Usa è in pressing per un progetto di legge che risolva la questione dei Dreamer e delle famiglie di immigrati illegali separate al confine. In un incontro a porte chiuse, Trump ha chiesto ai repubblicani della Camera di spedirgli sul tavolo un provvedimento, assicurando che lo approverà.