Sisto (FI). Il Governo dimentica il Sud, servono investimenti

Agenpress – “Puglia e Meridione sono dimenticati dal nuovo governo, in perfetta coerenza con il contratto del presunto cambiamento. Quanto al Ministro Lezzi, il Sud non ha bisogno di pasionarie ma di investimenti, infrastrutture, occupazione”. Così in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno il deputato e coordinatore di Forza Italia per Bari e provincia Francesco Paolo Sisto.

“Come Berlusconi ha annunciato – prosegue – noi voteremo i provvedimenti in linea con i nostri principi; respingeremo, come sul Def, tutto quello che è fuori dalla nostra partitura”. Quanto alle comunali di Bari del 2019 Sisto osserva che alle “recenti amministrative abbiamo avuto prova di come la coalizione nazionale tenga. Fi nel barese ha avuto un risultato più che lusinghiero, anche rispetto al dato nazionale, confermando il primato nella coalizione. Che vi sia un governo nazionale in stato di necessità, non significa modificare le sintonie del centrodestra”.