Guterres (ONU): occorre favorire il rimpatrio dei cristiani fuggiti da Iraq e Siria

Agenpress. Il cristianesimo è “parte integrante” della cultura mediorientale, e occorre “assicurare il ritorno dei cristiani e dei membri di altre minoranze religiose” allontanatisi dai propri Paesi d’origine a causa di situazioni di violenza e persecuzione, garantendo in particolare la stabilizzazione della situazione politica in Iraq e Siria.

Lo ha dichiarato Antònio Guterres, Segretario generale dell’ONU, in occasione del colloquio avuto mercoledì 20 giugno a Mosca con il Patriarca Kirill, Primate della Chiesa ortodossa russa. Guterres – riferiscono fonti e agenzia russe – ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno profuso dal Patriarcato di Mosca nel dialogo interreligioso, e pur ribadendo il giudizio generalmente condiviso su regimi mediorientali come quello siriano, ha ammesso che quei regimi, a modo loro, sotto certi aspetti rappresentavano un fattore di protezione per le minoranze religiose.

Durante la sua visita a Mosca, il Segretario generale dell’ONU ha incontrato anche il Presidente russo Vladimir Putin e il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.