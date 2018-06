Ivano Tonoli (UC): “I cattolici e Unione Cattolica con Forza Italia e Berlusconi”

Agenpress. “Unione Cattolica con Forza Italia” ha dichiarato Ivano Tonoli Segretario di Unione Cattolica, al termine della riunione dei Dirigenti del neonato Partito, tenutasi ieri a Bologna .

E’ una scelta di campo del Partito cattolico , che, all’unanimità , ha votato l’orientamento verso cui indirizzare il proprio agire politico nei prossimi mesi, scegliendo di collocarsi al centro con Forza Italia.

“Chiederemo a Berlusconi – ha continuato Tonoli – un incontro al fine di sottoporgli il nostro programma ed offrire il nostro sostegno al Partito Forza Italia, che riteniamo essere l’unico partito politico il cui programma rispecchia alcuni punti fondamentali del nostro progetto politico, che vede nella famiglia tradizionale il proprio cavallo di battaglia, nonché la detassazione per le piccole e medie imprese ed una maggiore apertura in merito al problema dell’immigrazione rispetto ad altri partiti.

Il mondo cattolico ed i cattolici vogliono che l’Italia non sia di impronta estremistica, ma che ponga al centro l’uomo e le sue necessità; vuole , altresì, che non sia antieuropeista, ma moderata e aperta alla democrazia e al liberismo che genera benessere per tutti.

Il Governo M5S – Lega si connota in termini di estremismo e, perciò, non lo condividiamo. Siamo convinti che insieme a Forza Italia potremmo ricostruire un vero centro moderato, che fa propri i valori universali del cristianesimo e del cattolicesimo, che devono essere il fondamento dell’agire politico italiano. Proporremo a Berlusconi il nostro programma che è il programma del mondo cattolico, in linea con i principi della Chiesa.”