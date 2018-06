Marrocco (FI), reddito cittadinanza spot elettorale 2019

Agenpress. “La campagna elettorale per le elezioni europee del 2019 non è ancora iniziata ma già si conosce quale sarà lo spot che utilizzerà il Movimento cinque stelle: il reddito di cittadinanza. Renzi usò i famosi 80 euro, Di Maio utilizzerà gli 80 euro moltiplicati per 10”.

Lo afferma la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco.

“Dopo aver incontrato la commissaria Ue per l’occupazione e gli affari sociali Marianne Thyssen – aggiunge Marrocco – Di Maio ha dichiarato che con lei potrà lavorare magari, ovvero forse, nel prossimo anno per sviluppare i centri per l’impiego e arrivare all’obiettivo del reddito di cittadinanza. In buona sostanza i grillini si sono resi conto che, così come abbiamo sempre denunciato noi, non ci sono le coperture finanziarie per il reddito di cittadinanza e allora non rimane loro che rimandare la promessa di anno in anno”.