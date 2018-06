Migranti, Maullu (FI): “Vertice di Bruxelles è prova del nove per Europa”

Agenpres. “Dopo essere stata lasciata sola nella gestione dell’emergenza migranti, l’Italia ha un’occasione imperdibile per andare a Bruxelles e battere i pugni sul tavolo, richiedendo risposte concrete e una precisa presa di posizione da parte dell’Europa.

Il vertice di domenica sui migranti, da questo punto di vista, sarà una vera e propria prova del nove. L’Europa dovrà fornire precise rassicurazioni in merito al sostegno da fornire all’Italia, ma anche sull’accelerazione dei programmi comunitari riguardanti l’Africa: l’origine dei flussi migratori è proprio lì, nell’Africa del nord e nelle regioni a sud della Libia, per cui è in quel punto che si dovrà intervenire.

Per risolvere il problema, inoltre, bisognerò giungere in tempi rapidi a una profonda riforma del regolamento di Dublino, o la situazione resterà la stessa. Per l’Europa, finalmente, è arrivato il momento della verità”.