Antitrust: Tar conferma multa a Telecom per pratiche scorrette

Agenpress. Il Tar del Lazio ha confermata la multa da 410mila euro inflitta nel 2016 dall’Antitrust a Telecom per pratica commerciale scorretta.

“Bene, ottima notizia per i consumatori. Addebitare in un’unica soluzione il saldo delle rate residue per gli smartphone acquistati, equivale a limitare l’esercizio di un sacrosanto diritto del consumatore, quello di recesso, condizionando indebitamente quella che dovrebbe essere invece una libera decisione” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Quello che servirebbe ora, però, è una modifica della legge, che azzeri del tutto le spese per il recesso dal contratto telefonico, in modo da realizzare una vera portabilità, come avviene già per i conti correnti. Bisogna che il cliente possa passare velocemente e senza costi da una compagnia telefonica all’altra” conclude Dona.