Cannabis light. Grillo (Sanità). “Non ci sarà alcun divieto ma più controlli”

Agenpress – “Quella del Consiglio superiore di Sanità che chiede di vietare la vendita della cannabis light, è una conclusione un po’ forte, visto che si tratta di un principio di precauzione e comunque di una quantità di sostanza attiva molto bassa”.

Il ministro della Salute Giulia Grillo si schiera conto la decisione dell’organo di consulenza tecnico scientifica del suo stesso dicastero che giovedì ha dato parere contrario alla libera vendita della cosiddetta cannabis light “nell’interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione”.

“Si tratta di un organo comunque consultivo, dato che poi le decisioni le prende il Governo” ha tento a precisare Grillo in un intervista a La Stampa, aggiungendo che al momento sulla sua scrivania “non c’è la chiusura dei canapa shop, casomai una loro regolamentazione”.

Per il ministro M5S occorrerà inserire un divieto i vendita ai minori, “come è stato fatto per alcol e fumo di sigarette”. Sulla possibilità che nei negozi sia venduta anche marijuana non light, “i controlli sono fondamentali. Penso di potenziare il corpo specializzato dei Nas per creare una task force dedicata al controllo dei punti vendita”.

“Sui numerosi campioni testati nei laboratori, solo in sei casi sono risultati valori in combinazione di Thc compresi tra lo 0,2 e lo 0,6%, che sono comunque limiti consentiti dalla legge”, spiega Grillo, secondo cui “la conclusione di chiedere il divieto di vendita sarà tutta da valutare alla luce di reali prove di nocività. Agli italiani che ieri hanno letto un po’ di notizie allarmistiche dico comunque di stare tranquilli”.

Il divieto, ribadisce, “non è in discussione. Casomai sarà necessaria una regolamentazione del settore. Lo dico anche ai tanti cittadini che mi hanno inviato mail allarmate e che dopo aver investito in un’attività dichiarata legale da una legge del 2016 non possono ora pagare il prezzo per una mancata regolamentazione”.