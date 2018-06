Ilva, Labriola (FI): Di Maio riferisca in Parlamento. Taranto vuole conoscere il proprio destino

Agenpress. “Sulla questione Ilva vige il caos più assoluto. Le domande alle quali i tarantini (e gli italiani tutti) non riescono a dare risposta sono innumerevoli. Quali sono le vere intenzioni dell’esecutivo Conte sul futuro dell’acciaieria? La cessione sarà portata a termine? Se sì, quali interventi saranno posti in essere per ricollocare i lavoratori che risulteranno in esubero? Cosa intende fare Palazzo Chigi per il superamento delle emergenze ambientale e sanitaria? Il ministro Di Maio venga alla Camera per un’informativa urgente e chiarisca a noi tutti le intenzioni del governo. T

aranto, da troppo tempo ferita e annichilita, anche per colpa di un’amministrazione comunale incapace e di una Regione che ha messo la città costantemente all’angolo, ha bisogno di risposte, di coerenza e di concretezza”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia.