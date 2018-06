Migranti: Marrocco (FI), troppe primedonne e pochi leader

Agenpress. “L’approccio di molti capi di Stato e di governo sul tema dei migranti, cruciale non solo per l’Italia ma per tutta l’Europa, sembra più da primedonne che non da statisti. C’è una impressionante carenza di leadership a livello europeo e le conseguenze potrebbero essere drammatiche”.

Lo afferma la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco.

“Sono lontanissimi i tempi – aggiunge Marrocco – quando sulla scena mondiale c’erano leader carismatici e autorevoli come il presidente Berlusconi, capaci di rappacificare e di far collaborare Stati Uniti e Federazione Russa come avvenne con i trattati di Pratica di Mare. E’ giusto che il Governo italiano faccia sentire la sua voce in Europa, ma per ottenere risultati concreti occorre anche saper negoziare con efficacia per riuscire a convincere gli altri Stati membri della Ue”.