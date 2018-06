Reddito cittadinanza. Sacconi. Solo a chi lavora 8 ore gratis? Non funziona

Agenpress – “In merito alla proposta del ministro Di Maio sul reddito di cittadinanza (“Andrà solo a chi garantisce 8 ore settimanali di lavori di pubblica utilità”). “Capisco che nella proposta del ministro Di Maio ci sia la volontà di dare una prospettiva di attività di lavoro alle persone e non di reddito senza lavoro e questa è una cosa giusta”.

Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi è intervenuto ai microfoni di Cusano Campus.

“Il sostegno al reddito di coloro che non lavorano è ovviamente cosa giusta e importante, ci sono già alcuni strumenti come il reddito di inclusione e l’indennità di disoccupazione, bisognerà vedere come questo nuovo strumento si incrocerà con quelli che abbiamo, in che misura li potenzia. Non mi fiderei tanto della cosiddetta condizionalità, cioè il fatto che un sostegno al reddito si riceva nella misura in cui ci si renda disponibili al lavoro e alla formazione, perché purtroppo finora questa condizionalità non ha funzionato, non aiuta il nostro ordinamento che assegna allo Stato questi sostegni al reddito e alle Regioni le politiche attive per offrire opportunità di formazione o di lavoro a coloro che fruiscono di questi sussidi. Io penso che si debba avere un animo aperto verso il nuovo governo, una disponibilità a comprendere ciò che realmente faranno aldilà di ciò che nella campagna elettorale può essere stato detto e che non sempre si realizza, qualche volta bisogna dire per fortuna. Vediamo le proposte concrete al di là degli annunci”.

Sulla proposta di ripristinare l’obbligo di chiusura dei negozi nei giorni festivi. “Ci vuole equilibrio –ha dichiarato Sacconi-. Da un lato siamo consapevoli che alcuni servizi sono necessariamente operativi h24 e 7 giorni su 7 e che anche nella distribuzione possono esserci convenienze a consentire alle persone di potersi recare nei negozi anche in alcune giornate festive. Allo stesso tempo io credo in quella che Giovanni Paolo II chiamava l’eccezione italiana. Noi siamo una comunità che ha una formazione di tipo cristiano nella quale c’è il senso della vita buona, che è fatta di un equilibrio tra lavoro, affetti e riposo. E’ un equilibrio a cui anche le regole concorrono. In ogni caso non ne farei una controversia di principio, se sì o se no. Il ministro ha proposto di ridiscutere l’attuale livello di liberalizzazioni che, non dimentichiamo, hanno favorito la grande distribuzione e penalizzato il negozio di comunità, di prossimità. Non è un caso che la Confcommercio abbia gradito le dichiarazioni di Di Maio. Io le gradisco nella misura in cui aprano ad una discussione serena alla ricerca di un punto d’equilibrio”.

Sulle dichiarazioni di Salvini (“Smonteremo la legge Fornero ripartendo da quota 100”). “Siamo ancora in presenza solamente di un titolo –ha affermato Sacconi-. La legge Fornero si è rivelata troppo rigida, tanto che è stata fortemente violata non da Salvini ma dai governi della scorsa legislatura. Quando si fanno 8 salvaguardie vuol dire che non si è più in presenza di persone che all’atto dell’approvazione della riforma avevano fatto accordi di uscita anticipata. Quando si individuano, senza una base scientifica dei lavori gravosi, si va ben oltre i lavori usuranti che erano stati individuati in base ad analisi molto attente. Io mi auguro che si voglia ripensare non soltanto la legge Fornero nella sua rigidità, ma anche le eccezioni che sono state fatte a questa legge”.